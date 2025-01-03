Москва, 3 января, 2025, 11:27 — ИА Регнум. Поддельные сайты мошенников могут полностью копировать настоящие, отличаясь лишь одним символом в домене, поэтому россиянам необходимо быть максимально внимательными. Об этом заявил глава направления по развитию стратегии информационной безопасности ИТ-интегратора «Телеком биржа» Александр Блезнеков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Как правило, электронные адреса злоумышленников очень похожи на правильные домены и отличаются одним символом. Лучше перепроверьте информацию в письме, перейдя на сайт компании, от имени которой оно пришло. А если это акция, то информация о ней будет как на сайте, так и в мобильном приложении», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

Также эксперт призвал пользователей не открывать вложения и не переходить по ссылкам в подозрительных письмах, если нет полной уверенности в их содержимом.

Как передавало ИА Регнум, самыми распространёнными способами мошенничества в 2024 году стали те, при которых злоумышленники звонят сотрудникам компаний и представляются им руководителями с просьбой перевести деньги, предлагают фейковые розыгрыши или выдают себя за сотрудников несуществующих ведомств. Об этом 30 декабря сообщили в Госдуме.

А одна из самых крупных сумм, переведённых на счета мошенников в 2024 году одним человеком, составила почти 180 млн рублей. Такие данные сообщили в пресс-центре МВД РФ.