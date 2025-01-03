Минск, 4 января, 2025, 02:14 — ИА Регнум. Быстроразваривающаяся гречневая крупа «Фермер» попала под запрет в Белоруссии из-за того, что разваривается дольше, чем установлено нормативом. В частности, на 4 минуты. Об этом говорится на белорусском государственном онлайн-ресурсе «Опасная продукция».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гречка

Сообщается, что с 11 января быстроразваривающаяся крупа гречневая ядрица «Фермер» производства ООО «Дары полей» в Алтайском крае включена в реестр опасной продукции и запрещена к ввозу и продаже в Белоруссию. Дата выдачи предписания — 30 декабря 2024 года.

В результате исследований установлено, что показатель «развариваемость быстроразваривающихся ядрицы и продела» составил 29 минут при норме не более 25 минут.

«Продукции придали внешний вид и отдельные свойства, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдаётся», — отмечается на сайте «Опасная продукция».

В сообщении поясняется, что крупа также не соответствует необходимым требованиям.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре Белоруссия по схожей причине запретила ввоз в страну и продажу гречки барнаульского ООО «Вега-инжиниринг». Запрет последовал после выявления несоответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». В частности, указывается на несоответствие содержания упаковки и информации на этикетке.

20 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сельхозпроизводители должны обеспечить республику своими яблоками, зависимости от импортных поставок быть не должно.