Минск, 20 сентября, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Белорусские сельхозпроизводители должны обеспечить республику своими яблоками, зависимости от импортных поставок быть не должно, заявил 20 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки на фермерское хозяйство «СПАРТАН-АГРО».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Нам надо, чтобы перестали кланяться импортному яблоку. Чтобы было своё яблоко. Чтобы были обеспечены», — заявил Лукашенко.

Необходимо также организовать хранилища для продукции. В стране существует большая потребность в яблоках, отметил глава государства.

Он поручил министру антимонопольного регулирования и торговли Алексею Богданову помогать плодоводческим хозяйствам, а также разобраться в потребностях внутреннего рынка в этом виде фруктов. Кроме того, необходимо нарастить производство так, чтобы экспортировать яблоки.

Развитие плодоводства государство будет активно поддерживать, фермерам выделять дополнительные сельхозугодья, о которых они попросят.

«Санкции — это время возможностей. Надо быстрее это сделать», — добавил Лукашенко.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря Минск в очередной раз продлил до конца 2024 года запрет на ввоз сельхозпродукции и продовольственных товаров из стран Запада. Эмбарго Белоруссия ввела с 1 января 2022 года в ответ на западные санкции. Под запрет попали фрукты, орехи, овощи, молоко и другая продукция. Запрет действует в отношении стран ЕС, США, Великобритании, Канады, Албании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, Северной Македонии, Сербии, Черногории и Швейцарии. Белоруссия неоднократно продлевала эти санкции.

В конце июня 2024 года Совет ЕС объявил, что распространил на Белоруссию ряд введённых против России санкций. Из республики в Евросоюз запретили ввозить в том числе полезные ископаемые и минеральные продукты.