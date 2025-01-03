Севастополь, 3 января, 2025, 20:01 — ИА Регнум. Спасатели убрали небольшое пятно мазута, обнаруженное на входе в Балаклавскую бухту Севастополя. Об этом в пятницу, 3 января, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Belkin Alexey/Global Look Press

«Также на пляже Серебряный в Балаклаве обнаружены единичные мелкие пятна мазута, в водорослях и на камнях. Завтра пляж уберут сотрудники Севприроднадзора, пока помощь волонтёров не требуется», — написал Развожаев в своём Telegram-канале.

Управление Росприроднадзора и крымские ведомства продолжают мониторинг ситуации, обследуется вся береговая линия, рассказал губернатор. Кроме того, в государственном ветеринарном центре Севастополя развернут пункт приёма птиц, пострадавших от разлива мазута.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря во время шторма в Керченском проливе танкеры «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212» потерпели крушение. Произошла частичная утечка нефтепродуктов.

31 декабря сообщалось, что на побережье Крымского полуострова было собрано более 226 тонн песка и грунта, загрязнённых мазутом после крушения танкеров. 2 января управление МЧС по республике проинформировало о завершении работы по ликвидации разлива нефтепродуктов на новых участках.