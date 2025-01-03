Киев, 3 января, 2025, 19:18 — ИА Регнум. Национальный банк Украины продал из золотовалютных резервов рекордные 5,3 млрд долларов, сообщает 3 января украинское издание «Страна. ua».

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«По итогам ноября 2024 года золотовалютные резервы НБУ составили $39,9 млрд, и чиновники обещали их сильно нарастить по итогам года за счёт международной помощи, состоящей не только из грантов, но и кредитов», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Ранее директор программы «Экономика» Украинского института будущего Анатолий Амелин заявил, что Украина лишилась своей экономики, а украинские бизнесмены не спасут положение страны.