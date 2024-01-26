Киев, 26 января, 2024, 06:20 — ИА Регнум. Украина лишилась своей экономики, а украинские бизнесмены не спасут положение страны, заявил директор программы «Экономика» Украинского института будущего Анатолий Амелин в интервью YouTube-каналу Alpha Media.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика на Украине

Он отметил, что статистка, которую приводят власти Киева, является отражением инфляции. Согласно данным властей Украины, украинская экономика якобы выросла на 4-5%.

Вместе с тем Амелин утверждает, что экономика страны потеряла 30%. По его словам, речь идёт о конвульсии хозяйственного сектора Украины.

Эксперт подчеркнул, что среди ответственных в сложившейся ситуации есть и украинские силовики, подмявшие под себя бизнес. Экономист также выразил мнение, что покинувшие Украину бизнесмены не станут возвращаться в страну по призыву главы киевского режима Владимира Зеленского.

Как сообщало ИА Регнум, 1 января президент России Владимир Путин во время посещения военного госпиталя имени Вишневского заявил, что украинская экономика полностью разрушена и существует только на подачки, которые просит Киев у других стран.

6 января киевский экономист Алексей Кущ сравнил сокращение западной помощи Украине с приостановкой наркоза у пациента во время операции. Он предупредил, что без продолжения поддержки киевского режима в стране начнутся разрушительные процессы.