На Украине курс доллара установил новый рекорд
На Украине курс доллара достиг исторического максимума — 41,82 гривны
Киев, 18 декабря, 2024, 02:11 — ИА Регнум. На Украине курс американского доллара достиг исторического максимума. По данным нацбанка, курс на 18 декабря составит 41,82 гривны за доллар.
Украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на банкиров отметило, что в ближайшее время курс доллара может превысить 42 гривны.
Неназванный директор казначейства одного из крупных украинских банков заявил, что правительство заложило в бюджет на 2024 год курс на уровне 42,10 гривны за доллар.
«Некоторые даже допускают выход межбанка на 42,20–42,30 гривны за доллар при нынешнем темпе девальвации. Правительству в конце года нужно закрывать много социальных платежей и выплат, так что оно захочет получить побольше гривны за полученные от международных партнёров доллар и евро. Нацбанк, конечно, поможет ему в этом», — пояснил банкир.
При этом ещё в августе украинцы активно переводили сбережения в иностранную валюту или забирали деньги с банковских счетов на фоне рекордного падения курса гривны.
Как сообщало ИА Регнум, с 10 сентября по картам украинских банков в месяц украинцам разрешили тратить не более 100 тыс. гривен ($2,43 тыс.) на покупку за рубежом часов, ювелирных изделий и коллекционных предметов. В нацбанке объяснили это необходимостью «противодействия непродуктивному оттоку капитала с Украины».
Нацбанк Украины разрешил гражданам обменять российские или белорусские рубли на своих счетах до конца 2024 года. Банк запретил проведение операций с российской и белорусской валютой ещё в феврале 2022 года, но в ноябре 2023 года Рада сделала исключение для безналичной продажи рублей.