Киев, 18 декабря, 2024, 02:11 — ИА Регнум. На Украине курс американского доллара достиг исторического максимума. По данным нацбанка, курс на 18 декабря составит 41,82 гривны за доллар.

Иван Шилов ИА REGNUM Гривны

Украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на банкиров отметило, что в ближайшее время курс доллара может превысить 42 гривны.

Неназванный директор казначейства одного из крупных украинских банков заявил, что правительство заложило в бюджет на 2024 год курс на уровне 42,10 гривны за доллар.

«Некоторые даже допускают выход межбанка на 42,20–42,30 гривны за доллар при нынешнем темпе девальвации. Правительству в конце года нужно закрывать много социальных платежей и выплат, так что оно захочет получить побольше гривны за полученные от международных партнёров доллар и евро. Нацбанк, конечно, поможет ему в этом», — пояснил банкир.

При этом ещё в августе украинцы активно переводили сбережения в иностранную валюту или забирали деньги с банковских счетов на фоне рекордного падения курса гривны.

Как сообщало ИА Регнум, с 10 сентября по картам украинских банков в месяц украинцам разрешили тратить не более 100 тыс. гривен ($2,43 тыс.) на покупку за рубежом часов, ювелирных изделий и коллекционных предметов. В нацбанке объяснили это необходимостью «противодействия непродуктивному оттоку капитала с Украины».

Нацбанк Украины разрешил гражданам обменять российские или белорусские рубли на своих счетах до конца 2024 года. Банк запретил проведение операций с российской и белорусской валютой ещё в феврале 2022 года, но в ноябре 2023 года Рада сделала исключение для безналичной продажи рублей.