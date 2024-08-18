Киев, 18 августа, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Украинцы всё активнее переводят сбережения в иностранную валюту или забирают деньги с банковских счетов на фоне рекордного падения курса гривны, сообщает 18 августа «РИА Новости» со ссылкой на Нацбанк Украины.

Frank Hammerschmidt/Global Look Press

Так, объём гривневых вкладов с начала года сократился на 1,2%, до 747,8 млрд гривен, в то время как долларовые депозиты выросли на 1,4%, до 9,5 млрд долларов в эквиваленте. Общий депозитный портфель физлиц уменьшился на 0,3%, до 1,138 трлн гривен.

Эксперты связывают это с решением украинского нацбанка перейти от фиксированного курса к управляемому гибкому, что привело к ослаблению гривны с 36,6 до 41,5 за доллар к середине августа.

Также повлияло снижение ключевой ставки до 13% в июне. После этого курс гривны упал до исторического минимума. В обменниках доллар стоил порядка 41,20-41,25 гривны, а выкупали американскую валюту у населения по 39,8-40,8 гривны.

«За 11 месяцев валюта потеряла почти 25% своей стоимости к доллару и евро, риски перехода падения гривны в девальвацию значительно усилились», — отметила экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

По его словам, к началу зимы курс может достичь 45-50 гривен за доллар.

По мнению главного аналитика Neomarkets Олега Калмановича, если ситуация продолжит развиваться с такой же скоростью, то уже в начале осени гривна упадет в лучшем случае до 43 единиц за доллар.

Как передавало ИА Регнум, если киевскому режиму не удастся договориться с кредиторами о реструктуризации долга, Украина может объявить дефолт уже в августе, информировало 1 августа британское издание The Economist. В публикации отмечается, что валовой внутренний продукт (ВВП) Украины сейчас на четверть меньше, чем в начале 2022 года, при этом размер долга по состоянию на июнь 2024 года достиг 94% ВВП.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что группа иностранных держателей украинских облигаций, включая BlackRock, намерена добиваться от Киева возобновления выплат процентов по долгу уже в 2025 году. Группа компаний, владеющая еврооблигациями Украины на сумму 20 млрд долларов, сформировала комитет и наняла юристов для обсуждения ситуации с Киевом. По их замыслу, Украина, начавшая получать помощь от США на 60,6 млрд долларов, могла бы заключить сделку с возобновлением выплат в обмен на прощение значительной части непогашенного долга.

Кроме того, на сайте МВФ опубликовали информацию о том, что в 2024 году Украина должна выплатить МВФ 2,9 млрд долларов, что составляет 6,4% от запланированных в текущем году доходов украинского бюджета. В течение следующих семи лет Украина должна вернуть ещё 11,5 млрд долларов долгов.