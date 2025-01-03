Брюссель, 3 января, 2025, 17:00 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сильно заболела пневмонией и временно перестала исполнять обязанности. Об этом сообщил представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер агентству PAP.

Thomas Imo/Global Look Press Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

«У фон дер Ляйен обнаружили сильное воспаление лёгких. Первые две недели января она не сможет исполнять обязанности», — отметил он.

В агентстве уточнили, что из-за болезни глава ЕК пропустит церемонию председательства Польши в Европейском союзе (ЕС). Также отмечено, что Гданьское заседание ЕК, которое было запланировано на 9–10 января, будет перенесено.

Как передавало ИА Регнум, 2 января в Роспотребнадзоре предупредили, что идёт рост активности ОРВИ, характерный для зимнего периода. Вирус гриппа А (H1N1)2009 чаще других вызывает тяжёлое течение заболевания и приводит к лёгочным осложнениям. Специалисты призвали вакцинироваться, избегать контактов с людьми с признаками ОРВИ, в общественных местах использовать маски или респираторы.