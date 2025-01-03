Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен серьёзно больна
Представитель ЕК Кеерсмакер: Ляйен очень сильно заболела пневмонией
Брюссель, 3 января, 2025, 17:00 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сильно заболела пневмонией и временно перестала исполнять обязанности. Об этом сообщил представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер агентству PAP.
«У фон дер Ляйен обнаружили сильное воспаление лёгких. Первые две недели января она не сможет исполнять обязанности», — отметил он.
В агентстве уточнили, что из-за болезни глава ЕК пропустит церемонию председательства Польши в Европейском союзе (ЕС). Также отмечено, что Гданьское заседание ЕК, которое было запланировано на 9–10 января, будет перенесено.
Как передавало ИА Регнум, 2 января в Роспотребнадзоре предупредили, что идёт рост активности ОРВИ, характерный для зимнего периода. Вирус гриппа А (H1N1)2009 чаще других вызывает тяжёлое течение заболевания и приводит к лёгочным осложнениям. Специалисты призвали вакцинироваться, избегать контактов с людьми с признаками ОРВИ, в общественных местах использовать маски или респираторы.