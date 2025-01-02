Москва, 2 января, 2025, 04:50 — ИА Регнум. В России у заболевших всё чаще выявляют грипп с доминированием вируса A (H1N1), который приводит к серьёзным осложнениям. Подробности сообщили в пресс-служба Роспотребнадзора.

flockine ОРВИ

В ведомстве отметили, что идёт рост активности ОРВИ, характерный для этого времени года. Вирус гриппа А (H1N1)2009 чаще других вызывает тяжёлое течение заболевания и приводит к легочным осложнениям.

В течение 24 часов грипп прогрессирует вплоть до пневмонии. Она составляет 65% всех осложнений и может приводить к летальным исходам.

Специалисты призвали вакцинироваться, избегать контактов с людьми с признаками ОРВИ, в общественных местах использовать маски или респираторы.

За минувшую неделю заболеваемость ОРВИ снизилась на 12,8%, COVID-19 на 18,8%.

Как сообщало ИА Регнум, глава Минздрава России Михаил Мурашков августе заявил, что в регионы в ходе подготовки к сезонному росту уровня заболеваемости респираторными инфекциями направили более 20 млн доз вакцин от гриппа.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 17 сентября заявила, что в стране не планируется проводить массовую вакцинацию от коронавируса. Она призвала особое внимание уделять прививкам против гриппа, так как есть риски, что эта болезнь может протекать тяжело и вызывать серьёзные осложнения.