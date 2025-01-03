Лондон, 3 января, 2025, 16:24 — ИА Регнум. Разрабатываемая на Украине ракета «Трембита» обладает низкой точностью и уступает западным аналогам. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

Andriy Andriyenko/Global Look Press

«Трембита» — это не ATACMS, Storm Shadow или SCALP-EG. У неё нет полезной нагрузки американского боеприпаса, проникающей силы британских и французских боеприпасов и точности всех трёх», — указано в публикации.

В статье также высказано предположение, что ракеты ATACMS, которые уходящий президент США Джо Байден поставил на Украину, станут единственными боеприпасами такого типа, которые киевский режим когда-либо получит.

Как передавало ИА Регнум, газета Wall Street Journal в ноябре сообщила, что на Украине не хватает средств для производства собственных баллистических ракет. В стране десятилетиями над этим работают, но не смогли добиться успехов. Советник главы киевского режима Владимира Зеленского Александр Камышин также заявил о нехватке денег на производство своих ракетных систем. Поэтому руководству страны приходится просить помощи у Запада, отметил он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ноябре заявила, что никакое «чудо-оружие» не поможет киевскому режиму изменить ход специальной военной операции. Она также назвала иллюзорными планы Запада нанести стратегическое поражение России.