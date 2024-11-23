Вашингтон, 23 ноября, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Украинской национальной программе по разработке собственных баллистических ракет не хватает возможностей и финансирования, пишет американская газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

The U. S. Army

«Программе по разработке ракет не хватает возможностей и финансирования. Это означает, что Киев, вероятно, долгие годы будет зависеть от Запада по некоторым типам оружия», — указано в публикации.

В газете отмечают, что, несмотря на разработку собственной баллистической ракеты в течение десятилетий, Украина так и не смогла добиться в этом успеха. При этом в материале приводятся слова министра по стратегической промышленности Украины Анны Гвоздяр, которая заявляла, что в стране ведётся разработка сразу нескольких вариантов подобного типа вооружений.

WSJ также цитирует советника главы киевского режима Владимира Зеленского Александра Камышина по поводу того, что Киеву не хватает денег на производство своих ракетных систем, поэтому руководство страны вынуждено обращаться за помощью к западным коллегам.

Как передавало ИА Регнум, 25 мая американская газета The New York Times написала, что переданное киевскому режиму западное оружие не оправдало себя в зоне проведения специальной военной операции. На Украине признали, что некоторые американские высокоточные снаряды оказались неэффективным на поле боя.

21 ноября президент России Владимир Путин рассказал, что ВС РФ нанесли по заводу «Южмаш» в Днепропетровске удар баллистической ракетой «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Средств противодействия новейшим российским ракетам не существует, подчеркнул президент.