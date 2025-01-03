Брянск, 3 января, 2025, 16:09 — ИА Регнум. Житель села Кирилловка в Климовском районе Брянской области погиб в результате миномётного обстрела, совершённого украинскими военными. Об этом сообщил 3 января глава региона Александр Богомаз.

John Crosby

«К сожалению, в результате террористической атаки погиб мирный житель», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Богомаз выразил свои соболезнования родным и близким мужчины. Он подчеркнул, что семье погибшего окажут необходимую материальную помощь.

Губернатор также уточнил, что на месте обстрела работают специалисты оперативных и экстренных служб.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря ВСУ ударили по селу Кирилловка в Брянской области. Жертвой атаки стала местная жительница. Кроме того, ВСУ обстреляли посёлок Красный Бор Климовского района. В результате второго нападения пострадал мужчина, который получил минно-взрывные ранения грудной клетки и лица.

1 января беспилотник ВСУ ударил по легковому автомобилю с мирными жителями в Волоконовском районе Белгородской области. При атаке пострадали два человека.