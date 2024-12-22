Климовский район, Брянская область, 22 декабря, 2024, 23:08 — ИА Регнум. Украинские войска вечером 22 декабря ударили по селу Кирилловка Климовского района Брянской области, погибла местная жительница. Ещё одной атаке ВСУ подвергся посёлок Красный Бор, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Антон Вергун/РИА Новости

«В результате террористической атаки ВСУ погибла жительница села. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшей», — написал он в Telegram-канале.

Власти окажут семье погибшей женщины необходимую помощь.

Ещё одну атаку ВСУ зафиксировали в посёлке Красный Бор Климовского района, добавил Богомаз. Один из мирных жителей получил минно-взрывные ранения грудной клетки и лица. Мужчину доставили в районную больницу.

На местах происшествия работают оперативные службы реагирования, заключил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 22 декабря Минобороны России проинформировало об уничтожении 42 украинских беспилотников самолётного типа над пятью регионами. Наиболее массированному налёту подверглась Орловская область — сбили 20 БПЛА. По восемь аппаратов уничтожили над Ростовской и Брянской областями, ещё пять над Курской областью и один над Красноярским краем.

Украинские формирования за сутки нанесли удары по 12 населённым пунктам в Белгородской области, отметил 22 декабря губернатор региона Вячеслав Гладков. Обошлось без пострадавших и разрушений.