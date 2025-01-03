Москва, 3 января, 2025, 15:02 — ИА Регнум. Прощание с бывшим депутатом Госдумы России и полковником авиации Виктором Алкснисом состоится 5 января в Москве. Об этом сообщила семья политика.

В беседе с РБК родственники Алксниса уточнили, что церемония состоится в траурном зале Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» с 10:00 до 11:00 мск.

На погребении будут присутствовать только родственники и друзья Алксниса.

Как сообщало ИА Регнум, бывший народный депутат СССР и экс-депутат Госдумы двух созывов Виктор Алкснис скончался в возрасте 74 лет 2 января. Он умер в сосудистой реанимации Мытищинской областной клинической больницы.

Дочь Ирина в Telegram-канале отца «Чёрный полковник» рассказала, что у полковника в ночь на 30 декабря случился геморрагический инсульт, после которого он впал в глубокую кому.

Последний пост в «Чёрном полковнике» Виктор Алкснис сделал 28 декабря. У него было более 42 тыс. подписчиков.

Алкснис выступал против распада СССР, поддерживал ГКЧП, а в феврале 2022 года — спецоперацию. Как сам признавался, либеральные СМИ его прозвали «чёрный полковник».