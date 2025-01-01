Москва, 2 января, 2025, 01:46 — ИА Регнум. Полковник авиации, бывший народный депутат СССР и экс-депутат Госдумы двух созывов Виктор Алкснис скончался в возрасте 74 лет в сосудистой реанимации Мытищинской областной клинической больницы. Об этом сообщила его дочь Ирина в Telegram-канале отца «Чёрный полковник».

«Чёрный полковник» Виктор Алкснис

«Мой папа, Виктор Имантович Алкснис, скончался», — написала Ирина.

По словам дочери, у отца в ночь на 30 декабря случился геморрагический инсульт, после которого он впал в глубокую кому.

Информацию о похоронах Ирина обещала сообщить позже.

Последний пост в «Чёрном полковнике» Виктор Алкснис сделал 28 декабря. У него было более 42 тыс. подписчиков.

Алкснис выступал против распада СССР, поддерживал ГКЧП, а в феврале 2022 года спецоперацию.

Как сам признавался, либеральные СМИ его прозвали «чёрный полковник».