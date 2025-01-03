Канаш, Чувашия, 3 января, 2025, 14:53 — ИА Регнум. В городе Канаше в Чувашии следователи и полицейские задержали мужчину по подозрению в убийстве предпринимателя. Об этом в пятницу, 3 января, сообщила пресс-служба управления СК по региону.

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Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«По версии следствия, около 16 ч. 20 мин. 02 января 2025 года в один из магазинов города Канаша зашёл мужчина в костюме Деда Мороза, подошёл к прилавку и произвёл выстрел из огнестрельного оружия в хозяина магазина. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия, а злоумышленник скрылся», — сказано в сообщении.

Личность подозреваемого была оперативно установлена, и уже на следующий день он был задержан по месту своего жительства в одном из сёл Канашского округа. По версии следствия, причиной убийства стал долг потерпевшего перед подозреваемым.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили ряд экспертиз. СК будет ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в конце декабря в Уфе «Дед Мороз» и «Санта-Клаус» не поделили каток и устроили потасовку. «Дед Мороз» пытался выгнать иностранного коллегу со льда, но тот не поддался. Драка закончилась победой российского «волшебника», после чего «Дед Мороз» помог сопернику встать.

В декабре 2023 года в Челябинске 35-летний мужчина-альпинист в костюме Деда Мороза собирался поздравить детей с праздником, но сорвался с балкона 24-го этажа. Сообщалось, что погибший, вероятно, перепутал верёвки и в результате упал с высоты более 60 м на крышу пристройки.