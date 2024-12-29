Уфа, 29 декабря, 2024, 13:45 — ИА Регнум. В Уфе Дед Мороз и Санта-Клаус не поделили каток и устроили потасовку. Об этом в воскресенье, 29 декабря, сообщил Telegram-канал Mash Batash.

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Инцидент произошёл на катке в торговом центре «Арт-Квадрат». Два молодых человека в костюмах зимних персонажей не поделили лёд. Дед Мороз пытался выгнать иностранного коллегу, но тот не поддался, и мужчины начали потасовку. Драка закончилась победой российского волшебника, он же и помог сопернику встать.

Как передавало ИА Регнум 27 декабря, главный российский Дед Мороз из Великого Устюга рассказал о своём заветном желании. По словам зимнего волшебника, он мечтает о мире во всём мире и чтобы все больные дети вернулись домой.