Вашингтон, 3 января, 2025, 00:13 — ИА Регнум. Подозреваемый в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе, 37-летний Мэттью Ливельсбергер, являлся служащим армейского спецназа США. Его дважды направляли в Афганистан, а также он служил на Украине, в Таджикистане, Грузии и ДР Конго, написала The Guardian.

Drive Tesla Обновленная версия Tesla Cybertruck

Ливельсбергер служил в американской армии с 2006 по 2011 год. Затем он перешёл в национальную гвардию, а после в армейский резерв. В армию Ливельсбергер вернулся в 2012 году и оставался действующим военнослужащим на момент смерти, подтвердило командование специальных операций США.

Подозреваемый в подрыве Tesla Cybertruck служил в «Зелёных беретах», высококвалифицированных подразделениях специального назначения. «Зелёные береты» участвуют в борьбе с терроризмом за рубежом и обучают партнёров США.

В свою очередь шериф Лас-Вегаса Кевин Макмахилл сообщил, что Мэттью Ливельсбергер служил в десятой группе специального назначения и в Германии обучал украинских военнослужащих.

Как сообщало ИА Регнум, 1 января в Лас-Вегасе возле отеля Trump International взорвался пикап Tesla Cybertruck. В результате погиб водитель автомобиля, семь человек получили ранения. В пикапе полицейские обнаружили канистры с бензином и пиротехнику.

Правоохранители установили личность подозреваемого в подрыве — это 37-летний Мэттью Ливельсбергер. Он носил одежду с нацистской проукраинской символикой — чёрную футболку с лозунгом «Слава Украине» (внесён Минюстом РФ в перечень нацистских и запрещён).

Мэттью Ливельсбергер покончил с собой перед взрывом. Он был в машине. Один из пистолетов был найден у его ног.