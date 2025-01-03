Штат Калифорния, США, 3 января, 2025, 03:47 — ИА Регнум. В Калифорнии при падении небольшого самолёта на здание в городе Фуллертон погиб один человек, ещё 15 пострадали. Об этом местная полиция сообщила в соцсети X.

Кадр из видео

Шесть пострадавших человек медики осмотрели на месте и отпустили. Девятерым потребовалась медицинская помощь и их транспортировали в больницы. Подтверждена одна смерть, уточнили в полиции.

Как сообщало ИА Регнум, в Калифорнии небольшой самолёт 2 января около 14:00 по местному времени упал на здание, начался пожар. Возгоранию присвоили четвёртую категорию опасности.

Как минимум три человека погибли в результате крушения вертолёта Robinson R44 в американском штате Луизиана. Вертолёт упал на одну из улиц в городе Айова. На земле при падении никто не пострадал.