Штат Калифорния, США, 3 января, 2025, 03:10 — ИА Регнум. В Калифорнии небольшой самолёт 2 января упал на здание, начался пожар. Известно об 11 пострадавших, сообщил телеканал ABC.

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В полиции города Фуллертон сообщили о крушении самолёта. Из здания началась эвакуация людей. Возникшему пожару присвоили четвёртую категорию опасности.

Авиапроисшествие произошло около 14:00 по местному времени на Рэймер-авеню неподалеку от аэропорта Фуллертона.

Как сообщало ИА Регнум, двухмоторный самолёт Piper PA-31 с одним пилотом на борту потерпел крушение днём 11 декабря возле эстакады в округе Виктория, примерно в 240 км к юго-западу от Хьюстона. По данным Федерального авиационного управления (FAA), повреждения получили три автомобиля, у самолёта при падении раскололся фюзеляж.

Как минимум три человека погибли в результате крушения вертолёта Robinson R44 в американском штате Луизиана. Вертолёт упал на одну из улиц в городе Айова. На земле при падении никто не пострадал.