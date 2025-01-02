Курск, 2 января, 2025, 21:39 — ИА Регнум. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн 2 января побывал в областном перинатальном центре и поздравил жительниц региона, которые стали матерями в первые дни нового года.

Пресс-служба врио губернатора Курской области

«Начиная с новогодней ночи, в областном перинатальном центре родилось 10 девочек и семь мальчиков», — написал он в Telegram-канале.

Врио губернатора рассказал, что первый ребёнок появился на свет в 00 часов 25 минут 1 января.

Хинштейн передал роженицам подарки от властей области, а также вручил свидетельства о рождении детей. Врио губернатора заявил, что верит в счастливую жизнь маленьких жителей Курской области.

По данным областного перинатального центра, с 6 августа 2024 года здесь появилось на свет 200 малышей, рождённых жительницами приграничных районов.

Младенцы не становились жертвами действий ВСУ, а некоторых беременных женщин эвакуировали российские военные, рассказал Хинштейн. Он напомнил, что и в период пандемии коронавируса в больницах Курской области не умерла ни одна роженица.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин поставил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в ближайшие шесть лет. Глава государства назвал поддержку семей с детьми фундаментом страны. Большая семья должна стать в России нормой и ориентиром, подчеркнул президент.