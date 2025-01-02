Берлин, 2 января, 2025, 18:48 — ИА Регнум. Живущий в ФРГ гражданин Польши Якуб Волиньский подал иск против Германии из-за пограничного контроля, который Берлин продолжает осуществлять на границах. Об этом в четверг, 2 января, сообщил портал Wirtualna Polska.

PHILIPP GUELLAND/ЕРА/ТАСС

Волиньский рассказал изданию, что он живёт в городе Гёрлиц в Германии, но каждый день ездит в польский Згожелец, расположенный на другом берегу реки Нейсе.

«Этим иском я хочу показать, что нет согласия граждан ЕС на разрушение достижений почти 40-летнего существования Шенгенской зоны. Нам гарантирована свобода передвижения, однако продолжающийся контроль оказывает катастрофическое влияние на жизнь в приграничных районах. Это наносит удар по гражданским правам населения», — рассказал истец.

Заявление в суд он подал в октябре 2024 года. Волиньский пожаловался на продолжительное ожидание на границе, а также грубое обращение и угрозы со стороны полиции Германии, осуществляющей пограничный контроль.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре глава МВД ФРГ Нэнси Фезер приняла решение о введении контроля на всех сухопутных границах Германии в целях сокращения миграционного притока и борьбы с террористической угрозой. В Польше возобновление погранконтроля со стороны Берлина назвали недружественным и недобрососедским жестом.

Лидер немецкой партии ХДС Фридрих Мерц требовал от канцлера ФРГ Олафа Шольца прекратить приём граждан Сирии и Афганистана. Мерц отмечал, что за большинством террористических атак стоят беженцы, а большая часть терактов совершается исламистами. Он предложил лишать беженцев права на пребывание, если те посещают родные страны.

Ранее также сообщалось, что в 2024 году число беженцев в Германии достигло нового рекорда со времён окончания Второй мировой войны — почти 3,5 млн человек. В стране находятся в том числе 1,18 млн граждан Украины.