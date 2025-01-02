Киев, 2 января, 2025, 18:02 — ИА Регнум. Украина планирует восстановить дипломатические отношения с Сирией. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в своём Telegram-канале.

IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press Владимир Зеленский

«В этом году можем добавить ещё страны к нашим надёжным партнёрам. В частности, Сирию. Готовимся восстановить дипломатические отношения с Сирией», — указал он в публикации.

Зеленский также уточнил, что министры иностранных дел и аграрной политики Украины посетили Сирию, и анонсировал потенциальное включение республики в программу «Зерно из Украины».

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря Зеленский заявил, что провёл беседу с представителями вооружённой оппозиции Сирии и обсудил с ними продовольственную помощь. Он также заявил, что дал поручение правительству наладить поставки продовольствия в Сирию в сотрудничестве с международными организациями и партнёрами, которые могут в этом помочь.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз высмеял Зеленского из-за слов о помощи Сирии со стороны Украины, отметив, что «диктатор» Украины находится в «щедром настроении».