Киев, 15 декабря, 2024, 22:51 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что провёл беседу с представителями вооружённой оппозиции Сирии и обсудил с ними продовольственную помощь.

Vannicelli/Grillotti/Global Look Press Владимир Зеленский

«Мы готовы помочь Сирии с недопущением продовольственного кризиса. И, в частности, благодаря гуманитарной программе «Зерно из Украины» — Grain from Ukraine», — утверждает глава киевского режима.

Зеленский также заявил, что дал поручение правительству наладить поставки продовольствия в Сирию в сотрудничестве с международными организациями и партнёрами, которые могут в этом помочь.

Как передавало ИА Регнум, ранее ирландский журналист и бизнесмен Чей Боузвысмеял Зеленского из-за слов о помощи Сирии со стороны Украины, отметив, что «диктатор» Украины находится в «щедром настроении».

В середине августа стало известно о том, что Вашингтон обсуждает с Анкарой и Киевом, а также с другими странами Восточной Европы возможность создания иных маршрутов экспорта украинского зерна после прекращения действия зерновой сделки.

14 декабря лидер сирийской вооруженной оппозиции Ахмед аш-Шараа(Абу Мухаммед аль-Джулани) заявил, что новые власти страны хотят заключить соглашения об обороне с рядом государств. По его словам, уже установлены контакты с Ираном, хотя пока Тегеран интересовался только безопасностью своего посольства в Дамаске.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 декабря призвал исходить из реалий, сложившихся в Сирии. Он напомнил, что Россия в своё время помогла республике справиться с террористами и стабилизировать обстановку. После этого сирийские власти под руководством Асада сами занимались развитием страны.