Дублин, 15 декабря, 2024, 08:22 — ИА Регнум. Ирландский журналист и бизнесмен Чей Боуз высмеял главу киевского режима Владимира Зеленского, ранее заявившего о помощи Сирии со стороны Украины.

Global Look Press

«Украина готова оказывать поддержку Сирии и поставлять продовольствие», — диктатор Зеленский в щедром настроении», — сыронизировал он на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее глава киевского режима выступил с заявлением, что дал поручение украинскому правительству наладить поставки зерна Сирии совместно с международными партнёрами.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря лидер сирийской вооруженной оппозиции Ахмед аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани) заявил, что новые власти страны хотят заключить соглашения об обороне с рядом государств. По его словам, уже установлены контакты с Ираном, хотя пока Тегеран интересовался только безопасностью своего посольства в Дамаске.

Аш-Шараа также заявил, что новым властям Сирии перед принятием политических решений необходимо тщательно проанализировать текущую ситуацию в стране. Он добавил, что сирийское минобороны хочет распустить все действующие в стране группировки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 декабря призвал исходить из реалий, сложившихся в Сирии. Он напомнил, что Россия в своё время помогла республике справиться с террористами и стабилизировать обстановку. После этого сирийские власти под руководством Асада сами занимались развитием страны.