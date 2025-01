Пекин, 2 января, 2025, 14:01 — ИА Регнум. Министерство торговли КНР внесло в свой список экспортного контроля 28 американских компаний, сообщило ведомство 2 января.

Китайским фирмам запрещается поставлять в адрес указанных организаций продукцию двойного назначения. В перечень попали компании General Dynamics, Boeing Defence, Space & Security, Lockheed Martin Corporation, Raytheon Missiles & Defence, System Studies & Simulation и другие организации.

Решение об ограничениях вступает в силу со 2 января. В китайском министерстве уточнили, что в исключительных случаях компания-экспортер может обратиться в ведомство с соответствующим ходатайством.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря министерство торговли КНР ввело запрет на экспорт в США галлия, германия, сурьмы и ещё нескольких сверхтвёрдых материалов. 4 декабря МИД Китая утвердил санкции против американских компаний Teledyne Brown Engineering Inc и BRINC Drones Inc и Shield AI Inc.

На такой шаг Пекин пошёл после предварительного согласия Пентагона на поставку Тайваню запчастей для истребителей F-16 и радаров. Китай увидел в указанном решении покушение на собственную территориальную целостность.

В середине июля китайские власти ввели санкции против ряда военно-промышленных компаний США, продающих вооружение Тайваню. В списке оказались Anduril Industries, Maritime Tactical Systems, Pacific Rim Defense, AEVEX Aerospace, LKD Aerospace и Summit Technologies Inc.