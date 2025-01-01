Казань, 2 января, 2025, 00:34 — ИА Регнум. В аэропорту Казани ночью 2 января были введены временные ограничения на прилёт и вылет воздушных судов. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артём Кореняко.

Andreyphotoair Аэропорт Казани

Уточняется, что ограничения ввели в 00:00 мск для обеспечения безопасности гражданских воздушных судов. На время их действия аэропорт не принимает и не отправляет авиарейсы.

Как сообщало ИА Регнум, 1 января временные ограничения ввели в аэропортах Калуги, Пензы, Саранска и Саратова. Указанные воздушные гавани приостановили приём и отправку рейсов.

Позже в аэропорту Калуги временные ограничения были сняты.

31 декабря была временно ограничена работа аэропорта Казани. В этот же день аэропорт Владикавказа приостановил приём и отправку рейсов на фоне атаки беспилотников на Северную Осетию.