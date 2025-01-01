В аэропорту Калуги сняли ограничения
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения
Калуга, 2 января, 2025, 00:02 — ИА Регнум. В аэропорту Калуги 1 января в 22:30 мск сняли ранее введённые временные ограничения. Об этом сообщили в Росавиации.
Airkaluga.ru
Международный аэропорт в Калуге
Ограничения на приём и вылет судов были введены в аэропорту для обеспечения безопасности полётов.
За время действия ограничений один самолёт, летевший в Калугу, приземлился на запасном аэродроме Внуково.
Как сообщало ИА Регнум, 1 января временные ограничения ввели в аэропортах Калуги, Пензы, Саранска и Саратова. Указанные воздушные гавани приостановили приём и отправку рейсов.
31 декабря была временно ограничена работа аэропорта Казани. В этот же день аэропорт Владикавказа приостановил приём и отправку рейсов на фоне атаки беспилотников на Северную Осетию.