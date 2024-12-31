Казань, 31 декабря, 2024, 08:33 — ИА Регнум. Работа аэропорта Казани временно ограничена в целях безопасности, сообщил 31 декабря пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко в Telegram-канале.

Егор Алеев/ТАСС

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — говорится в сообщении.

Решение принято для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов, это главный приоритет для экипажей самолётов, авиадиспетчеров и служб аэропорта, подчеркнул представитель ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, на минувшей неделе временные ограничения в аэропорту Казани вводились трижды: 25, 27 и 28 декабря.

Воздушная гавань также приостанавливала работу 21 декабря, когда Казань подверглась атаке беспилотников. В мэрии города сообщили о пожарах, вспыхнувших в трёх районах города после налёта украинских БПЛА.