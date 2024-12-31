Владикавказ, 31 декабря, 2024, 10:36 — ИА Регнум. Аэропорт Владикавказа приостановил приём и отправку рейсов на фоне атаки беспилотников на Северную Осетию, сообщил глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале 31 декабря.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Он отметил, что в Северо-Кавказском федеральном округе с 4 утра действует предупреждение о воздушной атаке. Один беспилотник сбили на территории республики над полигоном Шалхи, пострадавших и разрушений нет.

«Аэропорт «Владикавказ» закрыт для приёма и отправки самолётов», — написал Меняйло.

Как сообщало ИА Регнум, утром 31 декабря аэропорт Казани временно приостанавливал работу в целях безопасности. Два самолёта, выполнявшие рейсы в Казань, приземлились в Нижнекамске. Ограничения были сняты в 09:30 мск.

За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили над восемью регионами России 68 украинских беспилотников. Больше всего — 25 БПЛА — нейтрализовали над Брянской областью. Ещё 17 дронов уничтожили над Крымом, 11 — над Краснодарским краем, десять — над Смоленской областью, два — над Тверской. По одному дрону перехватили над Ростовской, Курской и Калужской областями.

В Ярцевском районе Смоленской области обломки одного из дронов упали на нефтебазу. В результате произошёл разлив топлива, началось возгорание ГСМ.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ночью, по предварительной информации, над Чёрным морем сбили четыре воздушные цели. Кроме того, вблизи берега были уничтожены два безэкипажных катера ВСУ.