Горловка, ДНР, 1 января, 2025, 17:59 — ИА Регнум. ВСУ совершили атаку на посёлок Пантелеймоновка (входит в состав Горловки) в ДНР, сообщил в среду, 1 января, мэр Горловки Иван Приходько.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Пострадали четыре мирных жителей, написал Приходько в своём Telegram-канале.

«В результате украинской вооружённой агрессии ранены четыре мирных жителя посёлка городского типа Пантелеймоновка», — сообщил мэр.

В новогоднюю ночь обстрелам подверглась и Горловка. Было повреждено здание одного из учреждений. О пострадавших не сообщалось.

Как передавало ИА Регнум, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ранее сообщил, что ВСУ нанесли удар по территории региона в первые же минуты 2025 года. Жертв и существенных разрушений нет, отметил врио губернатора. В результате обстрела был повреждён газораспределительный шкаф вблизи населённого пункта Гирьи, добавил Хинштейн.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее проинформировал, что Шебекинский округ также попал под обстрел ВСУ в первые минуты 2025 года. По предварительным данным, никто не пострадал. В Шебекино было повреждено остекление в двух многоквартирных домах, а в сёлах Зиборовка и Муром произошло аварийное отключение электроэнергии.