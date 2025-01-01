Новый Орлеан, США, 1 января, 2025, 16:00 — ИА Регнум. Предполагаемые взрывные устройства найдены в Новом Орлеане на месте, где грузовик въехал в толпу людей. Об этом представитель Федерального бюро расследований США Алета Дункан заявила 1 января на пресс-конференции, которую транслировал телеканал Fox News.

AP/TASS

С подозрительными предметами, похожими на самодельные бомбы, работают сапёры. Жителям рекомендовано покинуть район инцидента на улице Бурбон, сообщила Дункан.

Она отметила, что ФБР пока не классифицирует произошедшее как теракт.

Как сообщало ИА Регнум, в Новом Орлеане, штат Луизиана, грузовик на большой скорости въехал в толпу людей, праздновавших Новый год. Затем, по словам очевидцев, водитель вышел из машины и открыл огонь, после чего в него начали стрелять полицейские.

Сообщалось, что погибли по меньшей мере десять человек, ещё около 30 получили ранения. Пострадавших доставили в местные больницы. По предварительным данным, водитель умышленно направил автомобиль на людей.