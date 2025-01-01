Новый Орлеан, США, 1 января, 2025, 15:32 — ИА Регнум. Действия водителя грузовика, въехавшего в толпу в Новом Орлеане, были, вероятно, преднамеренными, сообщил в среду, 1 января, телеканал ABC News со ссылкой на источник в правоохранительных органах США.

Подозреваемый находится на свободе, сказано также в сообщении.

«Полиция сообщила, что наезд, по всей видимости, был преднамеренным, добавив, что водитель [пока] не был взят под стражу», — отметили авторы.

Как передавало ИА Регнум, ранее американские СМИ сообщили, что не менее 10 человек погибли и ещё 30 пострадали после того, как грузовой автомобиль въехал в толпу в Новом Орлеане.

Инцидент произошёл в новогоднюю ночь, около 3:20 по местному времени, на Бурбон-стрит. Пострадавших доставили в пять местных больниц.

Телеканал CBS News сообщал, что после того, как автомобиль врезался в толпу, водитель вышел из грузовика и начал стрельбу, после чего полиция открыла ответный огонь, но не сумела задержать нападавшего.