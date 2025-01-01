ДНР, 1 января, 2025, 04:52 — ИА Регнум. В Часовом Яре в ДНР польские наёмники ВСУ занимались мародёрством. Об этом «РИА Новости» рассказал беженец Валерий Дорош.

ИА Регнум Иностранные наёмники, ВСУ

По словам собеседника, воюющие на сторона ВСУ наёмники из Польши вскрывали дома, лазили по ним. На замечания местных жителей не реагировали, начинали говорить «по-своему».

«Польский был, говор польский, слышно было польскую речь», — рассказал Дорош.

Как сообщало ИА Регнум, прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по делу в отношении гражданки Грузии Гванцы Гелашвили, которая участвовала в боевых действиях на стороне ВСУ.

В октябре в ФСБ сообщили, что не менее 18 тыс. боевиков входят в «Интернациональный легион», участвующий в боевых действиях на стороне ВСУ. Отмечалось, что среди иностранных наёмников особенно широко представлены польские, французские и грузинские боевики.