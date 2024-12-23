Донецк, 23 декабря, 2024, 19:44 — ИА Регнум. Прокуратура Донецкой Народной Республики (ДНР) утвердила обвинительное заключение по делу в отношении гражданки Грузии Гванцы Гелашвили, которая участвовала в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщило издание Lenta.ru со ссылкой на информацию ведомства.

ИА REGNUM

29-летняя женщина объявлена в международный розыск. Она обвиняется по статье 359 УК РФ («Наёмничество»). Её дело направлено в Верховный суд республики.

По версии следствия, в марте 2022 года Гелашвили приехала на Украину и добровольно вступила в Грузинский национальный легион (организация, признанная в России террористической и запрещённая в РФ), где прошла обучение и получила оружие и снаряжение. Далее она стала принимать участие в боевых действиях в подразделениях ВСУ против российских сил.

Также она принимала участие в боевых действиях в составе грузинского добровольческого диверсионно-разведывательного подразделения и прошла обучение по программам управления беспилотниками.

Как стало известно ИА Регнум, 14 ноября Следственный комитет России вынес постановления о привлечении к ответственности иностранных наёмников, воюющих на стороне Вооружённых сил Украины. На данный момент завершено расследование порядка 70 уголовных дел в отношении иностранных наёмников. В их числе — граждане Грузии, Латвии, Литвы, Франции, США, Молдовы и подданный Швеции. В отношении более чем 30 наёмников суды вынесли обвинительные приговоры.

Представитель МИД Бразилии заявил, что четыре гражданина страны, которые отправились на Украину в качестве наёмников, считаются пропавшими без вести или погибшими. Наёмники были на фронте меньше трёх месяцев. При этом решение о репатриации останков принимали родственники погибших, правительство Бразилии не может оплатить расходы. Бразильские власти не смогли точно назвать число граждан, которые приняли решение уехать на Украину, однако поддерживают связь с родственниками погибших.