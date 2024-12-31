Киев, 1 января, 2025, 00:30 — ИА Регнум. В подконтрольном Украине Херсоне прогремели взрывы. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Подробной информации об инциденте нет. Комментарии от местных властей о возможных повреждённых объектах не поступали.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в подконтрольных Киеву районах Херсонской области объявили воздушную тревогу.

Как сообщало ИА Регнум, серия взрывов прогремела поздним вечером 31 декабря в подконтрольном Украине Запорожье.

Воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях. Также сирены предупредили об опасности с воздуха население подконтрольного Киеву Запорожья.

На Украине ночью 31 декабря серия повторных взрывов прогремела в Киеве. Также взрывы были слышны в Шостке Сумской области.