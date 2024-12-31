Киев, 31 декабря, 2024, 23:52 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела поздним вечером 31 декабря в подконтрольном Украине Запорожье, сообщил телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Журналисты написали о трёх волнах взрывов — в 23:13, 23:21, 23:24 мск.

Глава назначенной Киевом администрации Запорожской области Иван Федоров в Telegram-канале заверил, что взрывы произошли в Запорожской области.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях. Также сирены предупредили об опасности с воздуха население подконтрольного Киеву Запорожья.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине ночью 31 декабря серия повторных взрывов прогремела в Киеве. Также взрывы были слышны в Шостке Сумской области.

Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев в тот же день сообщил, что российские войска нанесли серию ударов по военным целям в городе Шостке Сумской области Украины. По данным подполья, в 4 утра был прилёт в районе завода «Импульс», где находилась группа украинских военных. Ракетным ударом поразили около десяти единиц техники и до роты личного состава ВСУ.