Киев, 31 декабря, 2024, 22:57 — ИА Регнум. Владимир Зеленский 31 декабря назначил на должность начальника департамента контрразведки СБУ офицера МВД Андрея Тупикова. Соответствующий указ опубликован на сайте главы киевского режима.

ИА Регнум

Тупиков является майором МВД. В 2015 году он был награждён за личное мужество в боях орденом Даниила Галицкого, сообщило издание «Страна. ua».

Ранее он работал начальником аналитической службы управления специальных операций Главного управления Нацгвардии.

Как сообщало ИА Регнум, командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка уволил с занимаемого поста Владимир Зеленский, назначив на эту должность командующего группировкой войск «Харьков» генерала Михаила Драпатого.

Министр обороны Украины Рустем Умеров уволил двух заместителей главы Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова (внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) без его ведома. Утверждалось, что решение принято в офисе главы киевского режима с целью ослабить позиции Буданова.