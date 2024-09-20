* внесён в список террористов и экстремистов

Киев, 20 сентября, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Министр обороны Украины Рустем Умеров уволил двух заместителей начальника Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова (внесён в список террористов и экстремистов) без его ведома. Об этом сообщает украинское издание «Бабель» со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Кирилл Буданов

«Министр обороны Рустем Умеров уволил двух заместителей начальника ГУР Кирилла Буданова — Виктора Зайцева и Игоря Остапенко, и вывел их в распоряжение. С Будановым увольнения не согласовывали и не советовались с ним по этому поводу», — сказано в публикации.

В материале уточняется, что полномочия увольнять заместителей начальника ГУР принадлежат министру обороны. Такое решение, как утверждается, приняли в офисе президента Украины с целью ослабить позиции Буданова. Также источники «Бабеля» утверждают, что Зайцев и Остапенко «были людьми» предыдущего министра обороны Алексея Резникова.

Как сообщало ИА Регнум, ранее двух офицеров из личной охраны главы киевского режима Владимира Зеленского обвинили в подготовке покушения на Буданова. Утверждалось, что они планировали сообщить российским военным координаты кортежа, в котором передвигается глава ГУР, чтобы по нему нанесли ракетный удар.

28 ноября 2023 года «Бабель» со ссылкой на источники сообщил, что в крови супруги главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова Марианны Будановой обнаружили следы тяжёлых металлов, которые не используются в быту или военном деле. При этом у самого Буданова отравления не выявили. Тогда же распространились слухи, что это могло быть сделано с подачи и ведома Зеленского, который опасается за свою власть и стремится избавиться от конкурентов.