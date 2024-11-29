Киев, 30 ноября, 2024, 02:10 — ИА Регнум. Командующего сухопутными войсками Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александра Павлюка уволил с занимаемого поста глава киевского режима Владимир Зеленский, назначив на эту должность командующего группировкой войск «Харьков» генерала Михаила Драпатого. Об этом 29 ноября сообщается в Telegram-канале украинского главы.

Иван Шилов ИА Регнум Зеленский и Сырский

Кроме того, Зеленский назначил новым заместителем главнокомандующего ВСУ Александра Сырского полковника Олега Апостола. Как пояснил глава киевского режима, кадровые перестановки приняты по итогам заседания ставки верховного главнокомандующего совместно с Сырским. Причины увольнений не называются.

«Главная задача — ощутимо повысить боеспособность нашей армии, обеспечить качество подготовки военнослужащих и внедрять инновационные подходы к управлению людьми в ВСУ», — так пояснил Зеленский кадровые решения.

Позднее глава киевского режима опубликовал указы о назначении Драпатого и увольнении Павлюка.

В России Драпатый объявлен в розыск в сентябре 2023 года. Ему заочно предъявлено обвинение в связи с тем, что под его командованием военные ВСУ произвели более 70 обстрелов населённых пунктов ДНР и ЛНР. В результате обстрелов погибли и ранены 154 человека. В мае текущего года он был снова объявлен в розыск.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 20 сентября министр обороны Украины Рустем Умеров уволил двух заместителей главы Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова (внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) без его ведома. Утверждалось, что решение принято в офисе главы киевского режима с целью ослабить позиции Буданова.

В ноябре экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал в отставке Сергей Кривонос предположил, что Сырскому может грозить скорая отставка. Такой вывод он сделал из-за критики в адрес военачальника со стороны нардепа Марьяны Безуглой, которую украинские власти используют в качестве «лакмусовой бумажки» общественного мнения.