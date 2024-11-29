Зеленский сменил командующего сухопутными войсками ВСУ
Зеленский назначил Драпатого на должность командующего сухопутными войсками ВСУ
Киев, 30 ноября, 2024, 02:10 — ИА Регнум. Командующего сухопутными войсками Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александра Павлюка уволил с занимаемого поста глава киевского режима Владимир Зеленский, назначив на эту должность командующего группировкой войск «Харьков» генерала Михаила Драпатого. Об этом 29 ноября сообщается в Telegram-канале украинского главы.
Кроме того, Зеленский назначил новым заместителем главнокомандующего ВСУ Александра Сырского полковника Олега Апостола. Как пояснил глава киевского режима, кадровые перестановки приняты по итогам заседания ставки верховного главнокомандующего совместно с Сырским. Причины увольнений не называются.
«Главная задача — ощутимо повысить боеспособность нашей армии, обеспечить качество подготовки военнослужащих и внедрять инновационные подходы к управлению людьми в ВСУ», — так пояснил Зеленский кадровые решения.
Позднее глава киевского режима опубликовал указы о назначении Драпатого и увольнении Павлюка.
В России Драпатый объявлен в розыск в сентябре 2023 года. Ему заочно предъявлено обвинение в связи с тем, что под его командованием военные ВСУ произвели более 70 обстрелов населённых пунктов ДНР и ЛНР. В результате обстрелов погибли и ранены 154 человека. В мае текущего года он был снова объявлен в розыск.
Ранее ИА Регнум сообщало, что 20 сентября министр обороны Украины Рустем Умеров уволил двух заместителей главы Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова (внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) без его ведома. Утверждалось, что решение принято в офисе главы киевского режима с целью ослабить позиции Буданова.
В ноябре экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал в отставке Сергей Кривонос предположил, что Сырскому может грозить скорая отставка. Такой вывод он сделал из-за критики в адрес военачальника со стороны нардепа Марьяны Безуглой, которую украинские власти используют в качестве «лакмусовой бумажки» общественного мнения.