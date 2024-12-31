Сеул, 31 декабря, 2024, 22:28 — ИА Регнум. В Южной Корее мужчина потерял 12 членов своей семьи в авиакатастрофе с Boeing 737-800 компании Jeju Air в аэропорту Муана. Сам он чудом остался жив. Подробности трагической истории сообщило агентство Yonhap.

Global Look Press/IMAGO/Matrix Images / Kwak Kyung

Из 181 человека, которые находились на борту самолёта, выжить удалось только двоим членам экипажа — стюарду и стюардессе.

Мужчина, имя которого не называется, отдыхал вместе с родственниками и детьми в Таиланде. По служебной необходимости он был вынужден с отдыха отправиться в Индию, где и узнал о трагедии с самолётом, в котором находились 12 членов его семьи.

Узнав о катастрофе, он вылетел в Южную Корею и прошёл ДНК-тест для идентификации своих родных. Уточняется, что пока родственникам выдали только тела четверых погибших в авиакатастрофе, которых удалось идентифицировать.

Как сообщало ИА Регнум, самолёт в аэропорту Муан разбился утром 29 декабря. Он выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и врезался в забор, после чего начался сильный пожар. На борту находился 181 человек, выжили только двое. Опубликовано видео приземления лайнера, на нём не видно выпущенного шасси.

Также были опубликованы кадры, как птица попадает в двигатель самолёта. Директор Центра лётного обучения Университета Хансо Ким Кю Ван заявил, что это могло повредить гидравлическую систему, которая поднимает и опускает шасси.