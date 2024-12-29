Южная Корея, 29 декабря, 2024, 20:06 — ИА Регнум. Новые кадры крушения пассажирского самолёта Boeing 737 авиакомпании Jeju Air в аэропорту уезда Муан в Южной Корее 29 декабря опубликовал телеканал KBS News.

Global Look Press/NEWSIS/XinHua

На кадрах видно, как авиалайнер идёт на посадку. Затем показаны клубы чёрного дыма, поднимающиеся с места столкновения самолёта со стеной ограждения.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3938591" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Новые кадры крушения корейского «Боинга»

Как сообщало ИА Регнум, летевший из Бангкока южнокорейский Boeing 737 утром 29 декабря разбился в аэропорту Муан в провинции Чолла-Намдо на юго-западе Южной Кореи. На борту находился 181 человек, в том числе 175 пассажиров. Выжили только двое — оба члены экипажа.

Воздушное судно выкатилось за пределы взлётно-посадочной полосы и врезалось в забор. Начался пожар. Как выяснилось, лайнер попытался приземлиться, не выпустив шасси, и врезался в ограждение в конце взлётно-посадочной полосы.

По данным министерства транспорта Южной Кореи, диспетчерская вышка аэропорта предупредила экипаж о столкновении с птицами за шесть минут до крушения.

Согласно предвательным данным, 173 пассажира были корейцами, а двое — китайцами. На месте ЧП обнаружены бортовые самописцы.

Посольство России в Сеуле выразило Южной Корее соболезнования в связи с авиакатастрофой. Российские дипломаты пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.