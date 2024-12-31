Эль-Пасо, США, 31 декабря, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Члены крупной венесуэльской преступной организации «Трен де Арагуа» нападают на пограничные переходы на границе США и Мексики, стремясь попасть в США до инаугурации Дональда Трампа, сообщила во вторник, 31 декабря, газета The New York Post (NYP).

James Breeden/NY Post

По данным издания, на минувшей неделе, 23–29 декабря, 20 вооружённых преступников пытались прорваться в США через пограничный переход в Эль-Пасо.

«Члены банды «Трен де Арагуа», вооружённые ножами, нападают на пограничные переходы в Эль-Пасо, штат Техас, пытаясь проникнуть в США. Они заявляют, что будут нападать на пограничников, которые попытаются их остановить», — цитирует издание документы правоохранительных органов.

Эль-Пасо де-факто является «штаб-квартирой» «Трен де Арагуа», многие члены группировки попадают в другие города США через этот населённый пункт, отметили авторы. Новая попытка незаконного пересечения границы может быть предпринята 1 января, добавили они.

Преступники стараются попасть в США до инаугурации Трампа, поскольку понимают, что потом миграционная политика Вашингтона изменится, отметил в беседе с изданием экс-агент Службы расследований внутренней безопасности США Виктор Авила.

Как передавало ИА Регнум, ранее Томас Хоман, выдвинутый Трампом на должность куратора по вопросам безопасности границы и депортации незаконно пребывающих в стране граждан, заявил, что власти США будут высылать семьи иностранцев, нелегально находящихся в стране, включая родителей, чьи дети были рождены на территории США.

Американские СМИ ранее сообщали, что администрация Трампа рассматривает возможность отмены двух программ администрации уходящего президента Джозефа Байдена, после чего из страны будут депортированы более 1,3 млн легально находящихся в США граждан. Ужесточение миграционной политики было одним из основных пунктов избирательной кампании Трампа.