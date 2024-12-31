Москва, 31 декабря, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Российский истребитель Су-34 нанёс удар опорному пункту Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области, сообщили 31 декабря в Минобороны РФ.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанёс удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области», — сказано в сообщении.

После получения подтверждения об уничтожении личного состава и опорного пункта противника экипаж вернулся на аэродром вылета.

Помимо этого, российские войска нанесли серию ударов по военным целям в городе Шостке Сумской области Украины, поразив живую силу и технику ВСУ.

31 декабря ИА Регнум передавало, что силы Черноморского флота за минувшие сутки уничтожили восемь безэкипажных катеров ВСУ.

Кроме того, средства ПВО в указанный срок сбили две управляемые авиабомбы Hammer, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 103 беспилотника самолётного типа, в том числе 68 — вне зоны проведения специальной военной операции, отметила пресс-служба.