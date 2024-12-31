Москва, 31 декабря, 2024, 16:03 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин во вторник, 31 декабря, выступил с традиционным новогодним обращением к гражданам страны.

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Глава государства выступил на фоне Кремля. Его речь заняла 3 минуты 35 секунд.

Первыми новогоднее обращение президента увидели жители Камчатки и Чукотки, где Новый год наступил в 15:00 по московскому времени.

Путин отметил, что Россия в первой четверти нового века успешно прошла через многие масштабные события благодаря единству народа. Страна ставила перед собой большие цели и достигала их, её граждане преодолевали испытания, потому что были вместе, подчеркнул глава государства.

Как передавало ИА Регнум, в своём обращении Путин заявил, что России ещё многое предстоит решить, но страна может по праву гордиться тем, что уже сделано.

Глава государства в ходе новогоднего обращения назвал бойцов, участвующих в проведении СВО, подлинными героями России. Мысли миллионов граждан страны сейчас вместе с бойцами, сказал Путин.

Президент напомнил, что в честь бойцов СВО и во славу 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 2025 год объявлен в России Годом Защитника Отечества. Граждане России, дети, внуки и правнуки поколения, сокрушившего нацизм, верны заветам и традициям ветеранов, подчеркнул президент.