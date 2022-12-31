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Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Москва, 1 января, 2023, 00:00 — ИА Регнум. Новогоднее обращение президента России Владимира Путина к согражданам впервые было записано не на фоне московского Кремля. Президент России, нарушив традицию, появился в окружении военнослужащих.

При этом видеопоздравление стало самим продолжительным по времени: оно длилось девять минут вместо обычных пяти.

В своём новогоднем обращении к гражданам России Путин назвал 2022 год годом, который «многое расставил по местам, отделил мужество и героизм от предательства и малодушия». Как отметил президент России, на фоне происходящих событий, в уходящем году стало очевидно, что «нет выше силы, чем любовь к своим родным и близким, верности друзьям и боевым товарищам, преданность своему Отечеству».

Как уточнил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российский лидер Владимир Путин 31 декабря прибыл в штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, где и было записано новогоднее поздравление.