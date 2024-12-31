Москва, 31 декабря, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил в 2025 году обеспечить переход к модели сбалансированного роста с низкой безработицей и поддержанием инфляции на низком уровне. Соответствующий перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован 31 декабря на сайте Кремля.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Обеспечение перехода к модели сбалансированного роста с сохранением низкого уровня безработицы и поддержанием инфляции на стабильно низком уровне при условии недопущения формирования структурных дисбалансов в российской экономике», — сказано в документе.

Как отметил глава государства, реализацию национальных проектов, которые станут приоритетом при формировании федбюджета до 2030 года, необходимо начать с 1 января 2025 года.

Сбалансированный рост экономики является системной задачей, стоящей перед Россией, заявил президент РФ на совещании по экономическим вопросам. Российский лидер добавил, что выполнение этой задачи является базовым условием для достижения национальных целей развития.

Как передавало ИА Регнум, Банк России 20 декабря сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. По прогнозу ЦБ, годовая инфляция с учётом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 4% в 2026 году. При этом показатель недельной инфляции составил 0,35%, с начала декабря — 0,97%, с начала года — 9,14%.