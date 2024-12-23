Путин назвал сбалансированный рост экономики системной задачей для России
Москва, 23 декабря, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Сбалансированный рост экономики является системной задачей, стоящей перед Россией. Об этом 23 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«В экономической сфере перед нами стоит важная системная задача, а именно — переход к сбалансированному росту с низкой безработицей и умеренной инфляцией», — заявил Путин.
Глава государства отметил, что выполнение этой задачи является базовым условием для достижения национальных целей развития. Сбалансированный рост экономики необходим для выполнения госпрограмм и нацпроектов. Путин напомнил, что они должны стартовать в намеченные сроки — с 1 января.
Как сообщало ИА Регнум, в начале декабря Путин заявил, что для экономики страны сегодня главным вызовом является выход на устойчивую траекторию сбалансированного роста. Страна будет и дальше наращивать производственный потенциал и развивать экономику. Руководство намерено задействовать меры поддержки бизнеса для роста выпуска товаров и услуг в тех отраслях, где это больше всего необходимо.
Глава государства 19 декабря заявил, что инфляция в стране на уровне 9,3% является тревожным сигналом. При этом зарплаты россиян в реальном выражении выросли примерно на 9%. Он добавил, что располагаемые доходы населения тоже выросли.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина 20 декабря заявила, что проводимая регулятором жёсткая денежно-кредитная политика приведёт к замедлению инфляции в ближайшие кварталы.