Москва, 23 декабря, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Сбалансированный рост экономики является системной задачей, стоящей перед Россией. Об этом 23 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«В экономической сфере перед нами стоит важная системная задача, а именно — переход к сбалансированному росту с низкой безработицей и умеренной инфляцией», — заявил Путин.

Глава государства отметил, что выполнение этой задачи является базовым условием для достижения национальных целей развития. Сбалансированный рост экономики необходим для выполнения госпрограмм и нацпроектов. Путин напомнил, что они должны стартовать в намеченные сроки — с 1 января.

Как сообщало ИА Регнум, в начале декабря Путин заявил, что для экономики страны сегодня главным вызовом является выход на устойчивую траекторию сбалансированного роста. Страна будет и дальше наращивать производственный потенциал и развивать экономику. Руководство намерено задействовать меры поддержки бизнеса для роста выпуска товаров и услуг в тех отраслях, где это больше всего необходимо.

Глава государства 19 декабря заявил, что инфляция в стране на уровне 9,3% является тревожным сигналом. При этом зарплаты россиян в реальном выражении выросли примерно на 9%. Он добавил, что располагаемые доходы населения тоже выросли.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина 20 декабря заявила, что проводимая регулятором жёсткая денежно-кредитная политика приведёт к замедлению инфляции в ближайшие кварталы.