Москва, 31 декабря, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил до 15 февраля 2025 года доработать и утвердить единый план по достижению национальных целей развития РФ.

Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Во вторник, 31 декабря, глава государства утвердил перечень документов про итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщила пресс-служба Кремля.

«Правительству Российской Федерации: (…) доработать и утвердить единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Срок — 15 февраля 2025 г.», — сказано в документе.

Как передавало ИА Регнум, 5 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин заявил, что правительство подготовило документы для запуска новых нацпроектов. Глава государства отметил, что нацпроекты будут главным инструментом достижения национальных целей России, и подчеркнул, что все действия и планы властей должны опираться на реальное положение дел в экономике.

В ходе заседания совета Путин также отметил, что Россия должна полагаться на себя и обеспечить себе все виды суверенитета, в том числе экономический, общественный, государственный и технологический.